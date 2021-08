La definizione e la soluzione di: Una parola come computer o skateboard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANGLISMO

Curiosità/Significato su: Una parola come computer o skateboard Episodi de I Simpson (dodicesima stagione) ( Galeotto fu il computer e chi lo usò) in italiano) Gag del divano: nel soggiorno c'è una rampa, dalla quale spuntano i Simpson in skateboard. Tutti superano la rampa e si siedono sul divano 33 ' (4 142 parole) - 14:41, 12 ago 2021

Per i latini di parola... Pacta sunt __ lat; Dare la propria parola d'onore; Una parola ironica per riferirsi a un padre; Si ottiene rimescolando le lettere di una parola; Euroasiatico come un georgiano o un ceceno; Raffinato e dal gusto bizarro... come un poeta; Lago svizzero con Aar come principale affluente; Un fiore profumato delle iridacee come la refracta; Notebook, computer portatile Ing; Il 64 computer diffuso negli anni '80; Nel computer contiene i file; Azienda di Pechino che produce computer e tablet; La coda dello skateboard;