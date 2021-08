La definizione e la soluzione di: Una goccia di lava spruzzata in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAPILLO

Una lavanda che si effettua in ospedale; Più lo mandi giù e più __, diceva lo spot Lavazza; Odoroso formaggio a pasta molle e crosta lavata; Bella che ballava; Anagramma di carabina che rima con varia; Maria, soprano interprete della Medea pasoliniana; Pianta con fiori bianchi detta Convallaria Majalis; Sì aprono in casa per cambiare aria;