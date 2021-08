La definizione e la soluzione di: In trigonometria ha sigla cos. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COSENO

Curiosità/Significato su: In trigonometria ha sigla cos x = cos ? x + i sin ? x , {\displaystyle e^{ix}=\cos x+i\sin x,} , e da alcune elementari identità di trigonometria. c 1 ( n ) = 1 c 2 ( n ) = cos ? n

Altre definizioni con trigonometria; sigla; E l'inverso del seno, in trigonometria; Il matematico che sviluppò la trigonometria; La sigla del nome e del cognome; Una sigla petrolifera; Banca vaticana sigla; Sigla per persone importanti; Ultime Definizioni