La definizione e la soluzione di: Tipo di allenamento per la linea e il cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARDIOFIT

Curiosità/Significato su: Tipo di allenamento per la linea e il cuore Ipertrofia muscolare (categoria allenamento sportivo) di allenamento con carichi di lavoro crescenti che superano la capacità di carico iniziale della fibra muscolare. Con il muscolo cardiaco, il cuore diventa 90 ' (11 498 parole) - 23:54, 20 dic 2020

