La definizione e la soluzione di: Un territorio governato come l'Oman.

Soluzione 9 lettere : SULTANATO

Curiosità/Significato su: Un territorio governato come l Oman Oman significati, vedi Oman (disambigua). Coordinate: 21°N 57°E? / ?21°N 57°E21; 57 L'Oman (in arabo: ?????, Oman, pronunciato [?uma?n], Omàn), ufficialmente 49 ' (5 180 parole) - 22:52, 23 ago 2021

Altre definizioni con territorio; governato; come; oman; Incursione in territorio nemico; Svolge il servizio sanitario sul territorio sigla; Porzioni di territorio; Gestiscono la sanità in un territorio; Lo Stato asiatico che fu governato da Saddam; Governatori persiani; Governatori musulmani; Governatore arabo; Come risarcimenti... in denaro; Come la bandiera polacca oppure ucraina; Un avverbio come forse; Insetto come la vanessa del cardo; Nota ballata romantica di Robbie Williams ing; Dà il nome al secondo romanzo di Sibilla Aleramo; Una Tor tra i quartieri romani, a nord dei Parioli; Noto romanzo di Ivan Aleksandrovic Goncarov; Ultime Definizioni