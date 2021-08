La definizione e la soluzione di: Termine letterario per dire persino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FINANCO

Curiosità/Significato su: Termine letterario per dire persino Narrativa di genere (sezione Narrativa di genere e narrativa letteraria) genere, è la produzione letteraria e narrativa (romanzi, racconti) scritta con l'intento di rientrare in uno specifico genere letterario. Nell'editoria contemporanea 21 ' (2 529 parole) - 17:21, 28 set 2020

Altre definizioni con termine; letterario; dire; persino; Termine letterario per indicare la discendenza; Il termine medico della plin plin; Un termine poco diffuso per indicare un cavalcavia; Altro termine per follia; Termine letterario per indicare la discendenza; Nome di un liquore... e di un premio letterario; Cirano De __, personaggio storico e letterario; Ispirò un capolavoro del Cinquecento letterario; Come dire di sfuggita fra; Come dire finlandesi; Gruppo agroalimentare che diresse Raul Gardini; Come dire diverso; Molto simile a persino, e di uguale significato; Ultime Definizioni