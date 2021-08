La definizione e la soluzione di: Il tempo e la condizione in cui usare un biglietto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VALIDITA

Curiosità/Significato su: Il tempo e la condizione in cui usare un biglietto La fabbrica di cioccolato (film) lavoro di operaio, in quanto la fabbrica ha acquistato un macchinario automatico per svolgere il lavoro del signor Bucket. L'ultimo biglietto viene trovato 30 ' (3 720 parole) - 14:59, 3 ago 2021

Altre definizioni con tempo; condizione; usare; biglietto; Perdita temporanea o permanente del gusto; Il temporeggiatore Quinto Fabio Massimo lat; Un romanzo di Olga Tokarczuk: Nella __ del tempo; Località siciliana dei Nebrodi, un tempo Calacte; Colpito da una grave condizione; Condizione sociale, politica o giuridica lat; La condizione di chi trattiene il fiato; Condizione che crea disagio; Può causare una procedura dell'Europa; Può causare fratture; Comando rapido dato al PC senza usare il mouse; Può causare la perdita di un dente; Il biglietto aereo senza data; Il biglietto della lotteria istantanea __ e vinci; Il biglietto aereo senza la data; Il biglietto verde; Ultime Definizioni