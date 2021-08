La definizione e la soluzione di: I suoi pezzi non sono sempre presenti in officina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RICAMBIO

Curiosità/Significato su: I suoi pezzi non sono sempre presenti in officina Panerai ( Officine Panerai) centinaia di pezzi annuali alle decine di migliaia attuali. I possessori e appassionati di questa firma sono chiamati Paneristi: esistono loro circoli in tutto 18 ' (2 319 parole) - 19:28, 17 ago 2021

Altre definizioni con suoi; pezzi; sono; sempre; presenti; officina; I suoi piatti suonano; Relativi al viso e ai suoi connotati; Ogni meta turistica ha i suoi da visitare; I suoi laghetti sono un'oasi protetta messinese; Come dire fatto a pezzi; Un abito elegante in due o più pezzi; Minuscoli pezzi di un oggetto che si è rotto; Le auto vecchie e a pezzi; Quelle d'erba sono una raccolta di Walt Whitman; Quelli specchio sono coinvolti nell'empatia; Così sono detti i poeti Verlaine e Rimbaud; Lo sono Coliandro e Derrick; Non può __ per sempre, citazione da Il corvo; La cantante di 50mila e Per sempre; E vissero per sempre felici e __; La maschera veneziana... che paga sempre; Microrganismi presenti nel latte, nel vino..; Gli invisibili parassiti presenti nei materassi; Animaletti presenti nei materassi; Regali, presenti; Un reparto dell'officina; S'indossa in officina; Esperta di piante medicinali e officinali; Una macchina da officina con il mandrino; Ultime Definizioni