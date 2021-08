La definizione e la soluzione di: Strumento per la saldatura a fiamma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANNELLO

Curiosità/Significato su: Strumento per la saldatura a fiamma Ossidrogeno ( fiamma ossidrica) usato. La "saldatura all'ossidrogeno" è un metodo di saldatura che brucia idrogeno (il combustibile) con l'ossigeno (il comburente). Viene usata per tagliare 22 ' (2 486 parole) - 09:51, 16 lug 2021

Lo strumento che distilla; Strumento che misura la caduta di certi fiocchi; Strumento diagnostico usato nelle mucose; Strumento a percussione tipico del Suditalia; Quello delle Asteraceae è antinfiammatorio; Come la distanza fra una lente e la sua... fiamma; Rigonfie infiammazioni delle palpebre; Processi infiammatori che interessano la lingua;