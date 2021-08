La definizione e la soluzione di: Stoffa in cotone chiamata come una città cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NANCHINO

Curiosità/Significato su: Stoffa in cotone chiamata come una citta cinese Gonna gonne in Stoffa leggerissima, che permettono di far respirare le gambe e di “coprirle” al tempo stesso. Al contrario, per l'inverno esistono gonne in tessuto 21 ' (3 133 parole) - 17:01, 10 giu 2021

