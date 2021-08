La definizione e la soluzione di: È stata Prima Ministra in Israele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GOLDAMEIR

Curiosità/Significato su: e stata Prima Ministra in Israele Israele altri significati, vedi Israele (disambigua). Coordinate: 31°N 35°E? / ?31°N 35°E31; 35 Israele, ufficialmente Stato d'Israele (in ebraico: ????? ?????[ 168 ' (18 533 parole) - 06:44, 23 ago 2021

Altre definizioni con stata; prima; ministra; israele; La Elia che è stata valletta de La corrida; È stata governata da Sarah Palin dal 2006 al 2009; Una Gabriella che è stata attrice e annunciatrice; Testata britannica di politica e finanza: The __; Solitamente si usano prima delle biciclette; Ruolo del baseball fra prima e seconda base; Un fiore che sboccia molto presto in primavera; Per alcuni viene prima del piacere; La Luciana Ministra dell'Interno nel 2019; Il tribunale chiamato ad esprimersi su ricorsi amministrativi; Suddivisione amministrativa che comprende i comuni; E' parzialmente vincolato alle norme della pubblica amministrazione; Indovino biblico che benedì il popolo di Israele; Ideatori della costituzione dello stato di Israele; L'Abba che fu ministro degli Esteri di Israele; Sostenitrici dello Stato di Israele; Ultime Definizioni