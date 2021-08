La definizione e la soluzione di: La squadra che... non si cambia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VINCENTE

Curiosità/Significato su: La squadra che... non si cambia Staffetta 4×100 metri (sezione La zona di cambio) prescritta zona di cambio, la quale ha una lunghezza di 30 metri, pena la squalifica della squadra. L'atleta che deve ricevere il testimone si pone in attesa 18 ' (640 parole) - 05:15, 7 ago 2021

Altre definizioni con squadra; cambia; Supporters della squadra con la lupa come simbolo; Lo sport di squadra con la stone ing; La squadra londinese in cui ha giocato Zola; Forma uno spirito di squadra: team __ ing; Ci se lo scambia nel basket e nel calcio; I giocatori di poker che non cambiano carte; Soggetta a facili cambiamenti; Come coloro che si sono cambiati... i connotati; Ultime Definizioni