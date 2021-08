La definizione e la soluzione di: Lo spazio senza controlli frontalieri in Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCHENGEN

Altre definizioni con spazio; senza; controlli; frontalieri; europa; Spazio su cui poter maneggiare: piano __; Riduzione tipografica dello spazio tra i caratteri; Il supercomputer di 2001: Odissea nello spazio; Uno spazio... inutile; Senza variazioni... nella chitarra; Come un processo... senza garanzie; Quello senza spicchi... con cui ci si consola; Parmigiano... senza armi; Si ripetono nei controlli; Controlli effettuati confrontando; Il suo tasso si misura nei controlli alla guida; Fanno controlli ai ristoranti; Lo attraversanoi frontalieri; Tra i più difficili d'Europa c'è il GR20; Relativo alle grosse montagne dell'Europa dell'est; Relative a un grande fiume dell'Europa orientale; Che riguarda la penisola più ad est in Europa; Ultime Definizioni