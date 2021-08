La definizione e la soluzione di: Sono tre nelle frasi in sospeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUNTINI

Curiosità/Significato su: Sono tre nelle frasi in sospeso Glossario delle frasi fatte glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Nel glossario non Sono inclusi i proverbi, che Sono un particolare 348 ' (45 867 parole) - 13:03, 19 giu 2021

Altre definizioni con sono; nelle; frasi; sospeso; Sono uguali quelli di un Robbie e di una Serena; Possono essere di parmigiano sulle pizze; Possono essere doriche, corinzie e ioniche; Lo sono una Falchi e una Valle dello spettacolo; QQQ... nelle carte; Era morta... nelle punizioni di Mario Corso; Strumento diagnostico usato nelle mucose; Nelle case e nelle poesie; Posti, zone frasi fatte: __ comuni; Lo offendono le frasi sboccate; Le frasi sugli stemmi; Regola la formazione delle frasi; Dà nome al ponte sospeso, simbolo di San Francisco; Tengono sospeso il boccone; Tiene sospeso chi dorme; Contenitore che si sposta su cavi, sospeso;