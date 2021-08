La definizione e la soluzione di: Sono mille... in una torta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOGLIE

Curiosità/Significato su: Sono mille... in una torta torta lunare tradizionalmente consumato durante la Festa di metà autunno, una delle festività cinesi più importanti. La torta lunare deriva il suo nome dal fatto che la festa 23 ' (2 943 parole) - 15:05, 19 ago 2021

