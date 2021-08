La definizione e la soluzione di: Se sono di borsa non sono patogeni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AGENTI

Curiosità/Significato su: Se sono di borsa non sono patogeni Linfocita (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) specifico in cui vi è proliferazione di patogeni), recettori di interazione tra cellula e cellula. I linfociti B sono responsabili della risposta immunitaria 14 ' (1 706 parole) - 17:59, 8 ago 2021

Altre definizioni con sono; borsa; sono; patogeni; Sono uguali quelli di un Robbie e di una Serena; Sono tre nelle frasi in sospeso; Possono essere di parmigiano sulle pizze; Possono essere doriche, corinzie e ioniche; Lo sono una Falchi e una Valle dello spettacolo; Una piccola borsa che si porta sulle spalle; La S delle SPA in borsa; Si scambiano in Borsa; Uno celebre fu quello della Borsa di New York nell'ottobre del 1929; Sono uguali quelli di un Robbie e di una Serena; Sono tre nelle frasi in sospeso; Possono essere di parmigiano sulle pizze; Possono essere doriche, corinzie e ioniche; Lo sono una Falchi e una Valle dello spettacolo; Li produce l'organismo per difendersi dagli agenti patogeni; Ultime Definizioni