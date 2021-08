La definizione e la soluzione di: Il sistema di mosse pensato per vincere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRATEGIA

Curiosità/Significato su: Il sistema di mosse pensato per vincere Spedizione dei Mille (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) contributo di volontari meridionali e allo sbarco di altre spedizioni garibaldine, aumentarono di numero, creando l'Esercito meridionale, il quale si mosse verso 232 ' (23 924 parole) - 18:56, 25 ago 2021

Altre definizioni con sistema; mosse; pensato; vincere; Sistema di telecomunicazioni via cavo; Sistema del corpo che permette di sentire i suoni; Un sistema di trasmissione dati wireless ing; Venne istituito nel . per sistemare l'anno; Vengono mosse sulla scacchiera della dama; Promosse le moderne Olimpiadi; Mosse astute; Mosse rapide e improvvise; Un pensatore come Croce; Serve a tavola ed è compensato ma non è il cameriere; Scolpi Il pensatore; Dispensato, liberato; Vincere l'intera posta in palio in tutto il gioco; Fa vincere una frazione della gara di tennis; Avere la meglio, vincere; Le insistenze... per convincere qualcuno!; Ultime Definizioni