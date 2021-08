La definizione e la soluzione di: I segnali per le orecchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SONORI

Curiosità/Significato su: I segnali per le orecchie Orecchio interno L'orecchio esterno focalizza, dirige e amplifica le onde sonore, che mettono in vibrazione il timpano auricolare, verso l'orecchio medio. Nell'orecchio 5 ' (545 parole) - 19:43, 25 set 2020

