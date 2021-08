La definizione e la soluzione di: Quello per le ostriche è in maglia metallica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUANTO

Curiosità/Significato su: Quello per le ostriche e in maglia metallica Coltello da cucina (sezione Ostrica) per particolari tipi lavori (come i coltelli che servono ad aprire le ostriche, ma che non vengono utilizzati per lavorare sul mollusco interno). È un 36 ' (3 137 parole) - 13:48, 31 mag 2021

