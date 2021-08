La definizione e la soluzione di: Si può esprimere sia in gradi che in percentuale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENDENZA

Curiosità/Significato su: Si puo esprimere sia in gradi che in percentuale Petrolio (sezione Formazione e presenza in natura) ossigenati (acidi naftenici, terpeni e fenoli), in percentuale variabile anche se la loro percentuale in massa, complessivamente, difficilmente supera il 56 ' (6 109 parole) - 16:04, 8 ago 2021

