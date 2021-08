La definizione e la soluzione di: Un protettore di artisti... come Gaio Cilnio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MECENATE

Curiosità/Significato su: Un protettore di artisti... come Gaio Cilnio Gaio Cilnio Mecenate C.). Tacito lo chiama “Cilnio Mecenate” ed è possibile che “Cilnio” fosse il nome della madre, e Mecenate il cognome. Un Gaio Mecenate è altresì menzionato 13 ' (1 790 parole) - 09:19, 29 apr 2021

