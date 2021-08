La definizione e la soluzione di: Portare via le truppe dal campo di battaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RITIRARE

Curiosità/Significato su: Portare via le truppe dal campo di battaglia Veicolo trasporto truppe sbarcata dal veicolo, con il mezzo stesso che svolge solo funzioni di trasporto senza operare dentro al campo di battaglia vero e proprio. Per via dei loro 19 ' (2 046 parole) - 18:58, 27 feb 2021

Altre definizioni con portare; truppe; campo; battaglia; Contenitore stagno sui camion per portare liquidi; Portare un vestito sul proprio corpo; Portare a compimento l'opera; Poteva portare al rogo; Le truppe dell'ONU; Ripiegamento delle truppe; L'insieme delle truppe di terra delle forze armate; Li chiamano le truppe in inferiorità numerica; Il Sandro che condusse Controcampo; Vanno estirpate nel campo da coltivare; Nativa di Campobasso o Isernia; La regione di Campobasso; Il Paolo che ha dipinto la Battaglia di San Romano; Nella battaglia navale è meno grave di affondato; Uomo che scende in battaglia; Il duca di Paliano che partecipò alla battaglia di Lepanto; Ultime Definizioni