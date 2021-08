La definizione e la soluzione di: Si porgono per somma reverenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OSSEQUI

Altre definizioni con porgono; somma; reverenza; Sporgono dalla fusoliera; Si porgono all'offeso; Sporgono dalla facciata di un edificio; Infiammazione del tessuto da cui sporgono i denti; Somma di denaro conseguita giocando; La somma dei lati di un poligono; Il dato elettorale che assomma tutti i votanti; Somma di anni; Ultime Definizioni