La definizione e la soluzione di: Un politico non più attivo ma influente: padre __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOBILE

Curiosità/Significato su: Un politico non piu attivo ma influente: padre __ Riccardo Schicchi (categoria Politici italiani del XX secolo) 2012), è stato un regista, fotografo e imprenditore italiano attivo nel mondo della pornografia e dello spettacolo. Nasce ad Augusta da padre siciliano, Giacinto 18 ' (1 841 parole) - 11:33, 9 ago 2021

Altre definizioni con politico; attivo; influente; padre; Il Marco politico radicale e giornalista livornese; La pizza con l'uovo dedicata a un politico tedesco; Il Nazarbaev potente politico kazako; Così è detto il disimpegno politico degli anni '80; Un disturbo sensoriale, olfattivo o tattile; Cattivo odore, puzza; Un cattivo odore, detto anche ironicamente; Comportamento cattivo e infimo; Influente, autorevole; Considerato ininfluente; Il William Ewart padre del Liberal party inglese; Una parola ironica per riferirsi a un padre; Eroe arcade, padre di Pallante, che aiutò Enea; II padre di Sem, Cam e lafet; Ultime Definizioni