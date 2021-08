La definizione e la soluzione di: In politica, quello disposto... è indivisibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMBINATO

Curiosità/Significato su: In politica, quello disposto... e indivisibile Alienazione (categoria Concetti e principi filosofici) in un'entità unica e indivisibile. Il principio roussoniano di non-rappresentatività politica, che quindi, proprio per la natura dell'entità unica e indivisibile 17 ' (2 264 parole) - 19:33, 23 ago 2021

