Soluzione 6 lettere : SEDUTO

Curiosità/Significato su: Ne in piedi ne sdraiato Castel Sant'Angelo malapena aveva spazio per sistemarsi mezzo piegato, non potendo stare né in piedi, né sdraiato. La cella era anticamente uno dei quattro sfiatatoi che davano 38 ' (4 393 parole) - 11:03, 20 ago 2021

