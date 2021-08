La definizione e la soluzione di: Permissivo, per nulla rigido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELASTICO

Portato a quota nulla; Il piano in cui è nulla la funzione d'onda; Si spaventa per nulla; Fatti nascere... dal nulla; Cappello maschile semirigido di feltro; Bustini di tessuto rigido; Rigido... come un metallo; Come il cappello non rigido;