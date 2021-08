La definizione e la soluzione di: Si perde in inutili colpi a effetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEZIOSO

Curiosità/Significato su: Si perde in inutili colpi a effetto Tennis (sezione colpi fondamentali) senza dare alcun effetto particolare alla palla; accelerazione: di dritto o rovescio, lungolinea o incrociato variazioni di effetto: consistono nell'imprimere 64 ' (9 343 parole) - 16:44, 27 ago 2021

