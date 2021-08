La definizione e la soluzione di: Per Lucio Battisti in una buia si respirava piano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANTINA

Curiosità/Significato su: Per Lucio Battisti in una buia si respirava piano

Altre definizioni con lucio; battisti; buia; respirava; piano; Un film di Lucio Fulci: Non si sevizia un __; Erano innocenti in un brano di Lucio Battisti; Lo furono i filosofi Cleante e Lucio Anneo Cornuto; La collina dei __, canzone di Lucio Battisti; Erano innocenti in un brano di Lucio Battisti; In un suo brano, la inseguiva Battisti in un prato; Battisti e Mogol la scrissero del sole; Il suo 29 è una canzone di Battisti; Molto buia, tenebrosa; ntristirsi, rabbuiarsi; Sala che è spesso buia; Lo è la notte più buia; Piano verticale dietro il canestro nel basket; Spazio su cui poter maneggiare: piano __; Il piano in cui è nulla la funzione d'onda; Grande altopiano al centro della Spagna; Ultime Definizioni