Soluzione 7 lettere : UNOAUNO

Curiosità/Significato su: Un pareggio con due gol in tutto Felipe Caicedo (sezione Cronologia presenze e reti in nazionale) in occasione della trasferta vinta, per 1-1, contro l'Almería. Il primo gol con la maglia biancoblu arriva il 20 settembre in occasione del pareggio interno 31 ' (2 344 parole) - 07:59, 31 ago 2021

