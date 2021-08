La definizione e la soluzione di: Oratore e lettore in pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DICITORE

Curiosità/Significato su: Oratore e lettore in pubblico Eckhart Tolle (categoria Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti) è uno scrittore e Oratore tedesco. È l'autore dei bestseller Il potere di adesso e Un nuovo mondo. Abita in Canada con sua moglie, Kim Eng. Tolle è nato 9 ' (966 parole) - 00:43, 27 set 2020

Un esploratore celeste; Lavoratore tessile; L'oratore ateniese propugnatore della guerra contro i Persiani; Le competenze del lavoratore ing; Il lettore mp3 Apple; Il lettore di mp3 della Apple; L'accanito lettore ne è un topo; Il dispositivo del lettore DVD che blocca il film; Si fanno sul palco per ringraziare il pubblico; Può essere pubblico ma anche di attenzione; L' enorme parco pubblico di Dublino ing; Chi usufruisce di un servizio pubblico o privato;