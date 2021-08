La definizione e la soluzione di: Nota azienda italiana di cibo per animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORANDO

Curiosità/Significato su: Nota azienda italiana di cibo per animali Mars (azienda) cioccolato) e altri generi come riso, sughi e cibo per animali. Nel 2019 l'azienda ha registrato vendite per 35 miliardi di dollari USA, impiegando circa 115.000 18 ' (2 052 parole) - 08:54, 13 ago 2021

