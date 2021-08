La definizione e la soluzione di: Non sezionata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INTERA

Curiosità/Significato su: Non sezionata Volta a schifo incrociate di legno, è sorretto dalle unghie della volta a padiglione sezionata. La volta a schifo è stata spesso realizzata per fare da supporto ad affreschi 2 ' (194 parole) - 20:10, 21 mar 2020

