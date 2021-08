La definizione e la soluzione di: Non ragioniam di lor, ma __ e passa scrive Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUARDA

Curiosità/Significato su: Non ragioniam di lor, ma __ e passa scrive Dante Non ragioniam di lor, ma guarda e passa Non ragioniam di lor, ma guarda e passa è un celebre verso della Divina Commedia di Dante Alighieri, diventato un modo di dire comune, sebbene con numerose 3 ' (285 parole) - 21:05, 10 mag 2021

