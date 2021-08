La definizione e la soluzione di: Non la indossa un militare in borghese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UNIFORME

Curiosità/Significato su: Non la indossa un militare in borghese borghese borghese – militare o soggetto usualmente in divisa che tuttavia non indossa l'uniforme borghese – appartenente alla borghesia Galleria borghese, museo 4 ' (397 parole) - 19:20, 25 gen 2021

Altre definizioni con indossa; militare; borghese; Un prezioso da indossare; Lo indossa la ragazza dipinta da Jan Vermeer; Si indossano sul podio; Nelle piscine pubbliche va indossata in testa; In ambito militare, un incarico ben definito; Guarnigione militare... o sanitaria; Gruppo militare con una missione precisa ing; Film con Tom Cruise su un pilota militare; Quartiere borghese che sovrasta Napoli; Il borghese di Monicelli... lo era due volte!; Il Borghese noto chef; Quello medio è borghese;