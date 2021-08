La definizione e la soluzione di: Non fa bene a chi soffre di reumatismi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UMIDITA

Curiosità/Significato su: Non fa bene a chi soffre di reumatismi lungo soggiorno a Milano, sostenendo di essere affetto da una grave forma di reumatismi che gli impediva il viaggio. Le lettere cifrate a sua moglie Anna

Altre definizioni con bene; soffre; reumatismi; Beneficio ecclesiastico senza funzioni lat; Seduto bene a tavola; Indovino biblico che benedì il popolo di Israele; In una nota canzone, Neffa stava bene con la sua; Ne soffre chi teme ossessivamente il dolore fisico; Chi li ha dolci, soffre; Si soffre in estate; Dare conforto a qualcuno che soffre; Riacutizza i reumatismi; Le sue onde giovano contro i reumatismi; Una cura per i reumatismi; Ultime Definizioni