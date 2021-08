La definizione e la soluzione di: Nome alternativo dell'osso noto come perone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIBULA

Curiosità/Significato su: Nome alternativo dell osso noto come perone Giganotosaurus carolinii campione olotipo era un individuo adulto. Il secondo campione, costituito da un osso dentario (parte della mandibola), appartenente ad un individuo apparentemente 52 ' (6 334 parole) - 17:21, 16 lug 2021

