La definizione e la soluzione di: Nella Sirenetta Disney Ariel la usa per pettinarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FORCHETTA

Curiosità/Significato su: Nella Sirenetta Disney Ariel la usa per pettinarsi

Altre definizioni con nella; sirenetta; disney; ariel; pettinarsi; Presenti nella realtà; Quella di legge è presente nella Costituzione; Sono orizzontali nella scalinata; Sono 24 nella dama; La sirenetta d'un film Disney; La sirenetta nel film della Disney; Il nome del la sirenetta nel film di Walt Disney; La sirenetta della Disney; Dell'imperatore in un film d'animazione Disney; Uno in più... dei noti dalmata della Disney; Al cinema è stato Walt Disney e Robert Langdon; Film Disney su un eroe della mitologia greca; L'anagramma di immorale: memorial Mariella malumore; I corregionali di Panariello, il comico; Ultime Definizioni