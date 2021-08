La definizione e la soluzione di: Muovere in cerchio sopra la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROTEARE

Curiosità/Significato su: Muovere in cerchio sopra la testa Rana (nuoto) (sezione La nuotata elementare) in avanti formando come un cuore con la punta davanti e Muovere le gambe formando un cerchio. In tutti gli stili esiste una netta distinzione tra l'esecuzione 11 ' (1 590 parole) - 10:48, 16 nov 2020

