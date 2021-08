La definizione e la soluzione di: Motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SFOTTO

Curiosità/Significato su: Motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro Glossario delle frasi fatte ( Glossario delle frasi fatte (O)) verità." prendere per i fondelli prendere in giro, imbrogliare. prendere per il naso Significa "prendere in giro", "farsi beffe di qualcuno". In origine 348 ' (45 867 parole) - 13:03, 19 giu 2021

Altre definizioni con motto; gesto; scopo; prendere; giro; Un motto giuridico: de minimis non curat __ lat; Un motto di ostinazione: __ ma non mollo; Motto che incita alla determinazione volere è __; Il motto di spirito francese; Fare un gesto d'intesa come l'occhiolino; Gestore di telefonia cellulare; Un lieve gesto del capo; Un gesto per votare; Opportuno allo scopo; Antico impacco di vino a scopo medico; Conoscenze e pratiche atte a uno scopo; Medico che analizza campioni a scopo diagnostico; Prendere ricevere; Fatti __ dalla mamma a prendere il latte; Prendere un mezzo o andare in alto; Fin troppo disinvolti nel prendere confidenza; Condividere libri... in giro: book __ ing; Una presa in giro; Precede la prima tappa del giro ciclistico; Manda in giro molti Tedeschi; Ultime Definizioni