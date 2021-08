La definizione e la soluzione di: In montagna buca neve o ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PICCOZZA

Curiosità/Significato su: In montagna buca neve o ghiaccio Ghiacciaia (sezione Le ghiacciaie in Italia prima del frigorifero) immagazzinare neve pressata durante l'inverno, che nel processo si trasformava in ghiaccio. La ghiacciaia è sia l'ambiente in cui veniva prodotto e/o immagazzinato 19 ' (2 208 parole) - 00:57, 4 lug 2021

