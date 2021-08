La definizione e la soluzione di: In molte città c'è ai caduti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONUMENTO

Curiosità/Significato su: In molte citta c e ai caduti Città amministrativo il titolo di città spetta ai comuni ai quali sia stato formalmente concesso in virtù della propria importanza, e varia secondo gli ordinamenti 74 ' (8 837 parole) - 19:52, 21 lug 2021

I fasianidi di molte ricette della cucina italiana; Complesso militare formato da molte divisioni; Con molte luci illuminano la stanza; Un sale chimico dai molteplici impieghi; Stoffa in cotone chiamata come una città cinese; Vi si trova la città di Bloemfontein; Abitano la città col Quadrivio degli Angeli; Nato nella città col Palazzo e le Terme dei Papi; Film o serie TV su fatti realmente accaduti; Caduti in rovina venduti illegalmente; Accaduti, capitati; Monumenti ai Caduti;