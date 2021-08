La definizione e la soluzione di: Si mette... per alzarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SVEGLIA

Curiosità/Significato su: Si mette... per alzarsi Agatha Christie: 13 a tavola (categoria Film per la televisione del 1985) Nel romanzo è Carlotta Adams, mentre interpreta Jane Wilkinson, ad alzarsi per prima dalla tavola a cui sono sedute tredici persone. Nel film è invece 7 ' (706 parole) - 23:05, 7 nov 2020

