La definizione e la soluzione di: Il Meo ex cestista ora allenatore italiano.

Soluzione 9 lettere : SACCHETTI

Curiosità/Significato su: Il Meo ex cestista ora allenatore italiano Romeo Sacchetti ( Meo Sacchetti) Sacchetti, detto Meo, (Altamura, 20 agosto 1953) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano, coach della Nazionale Italiana. Nel 2016 è stato 13 ' (1 153 parole) - 01:54, 21 ago 2021

Altre definizioni con cestista; allenatore; italiano; Il cestista che intercetta il tiro; Il Danilo cestista che ha giocato nell'NBA; Deve centrarlo il cestista; E' la mèta del cestista; Se la augura ogni allenatore; Titolo... per l'allenatore; Il Guardiola allenatore; Iniziali di Allegri, l'allenatore; Terzo comune italiano per l'alfabeto: __ Lariana; Gruppo rock italiano di Rotolando verso sud; Il Chigi sede del Governo italiano; Il Never del fumetto italiano di fantascienza; Ultime Definizioni