La definizione e la soluzione di: Materiale multistrato per pavimentazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAMINATO

Curiosità/Significato su: Materiale multistrato per pavimentazioni Parquet (categoria pavimentazioni interne) europee) ad un supporto che può essere in multistrato di betulla o altro prima della posa. Le principali pavimentazioni in parquet, in base alla tipologia massiva 9 ' (1 272 parole) - 14:06, 3 ago 2021

