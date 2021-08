La definizione e la soluzione di: Materiale su cui si giocano gli US Open di tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEMENTO

Curiosità/Significato su: Materiale su cui si giocano gli US Open di tennis Storia del tennis cioè i quattro tornei di tennis più prestigiosi del mondo. L'Australian Open, l'Open di Francia, il Torneo di Wimbledon e l'US Open restano a tutt'oggi 31 ' (4 154 parole) - 09:57, 31 ago 2021

Materiale multistrato per pavimentazioni; Materiale che si cuoce e spesso smalta; Il materiale della medaglia del secondo arrivato; Materiale derivante dall'argilla cotta; I tagliandi che si giocano; Inter e Milan giocano in quello di San Siro; Giocano sul ghiaccio con speciali mazze; Piccole sfere di vetro con cui giocano i bambini; La disciplina di Nietzsche e Schopenhauer; Lo Schopenhauer filosofo pessimista del XIX secolo; Contrarie, non propense; Contrari, poco propensi; La nazionalità della tennista Sania Mirza; Il dischetto antivibrazioni da tennisti ing; Nel tennis femminile equivale alla Coppa Davis; L'Andre tennista vincitore del Career Golden Slam;