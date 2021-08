La definizione e la soluzione di: Mario che ha giocato per Inter e Manchester City. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALOTELLI

Curiosità/Significato su: Mario che ha giocato per Inter e Manchester City Mario Balotelli (allenatore che lo ha lanciato all'Inter e lo ha avuto anche al Manchester City) per le amichevoli da giocare contro Arabia Saudita, Francia e Paesi Bassi 80 ' (7 339 parole) - 06:22, 30 ago 2021

Era morta... nelle punizioni di Mario Corso; L'Orso Mario scienziato e politico italiano; Il Mario giornalista sportivo fiorentino; Re numidico sconfitto da Gaio Mario nel 105 a.C; Tifosi o giocatori del Milan; La squadra londinese in cui ha giocato Zola; I giocatori di poker che non cambiano carte; Le previsioni... del giocatore d'azzardo; Nelle auto, struttura interna alla carrozzeria; Un X-men interpretato al cinema da Hugh Jackman; Nel diritto internazionale è un accordo tra stati; Il Marco Ministro dell'interno dal 2016 al 2018; Il quartiere del noto stadio del Manchester Utd; A Manchester viene abbreviato in Utd ing; Un cliente a Manchester ing; Manchester United; Lo stato USA con Traverse City e Mackinac Island; Un altro nome di Ho Chi Minh City; L'eroe di Gotham City; E' la City di Roma;