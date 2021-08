La definizione e la soluzione di: In maniera accorata ed energica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VIVAMENTE

Curiosità/Significato su: In maniera accorata ed energica Sandro Pertini (categoria Resistenza in Liguria) Partito Socialista Unitario di Filippo Turati e si distinse per la sua energica opposizione al fascismo. Perseguitato per il suo impegno politico contro 270 ' (27 363 parole) - 11:48, 31 ago 2021

