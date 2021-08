La definizione e la soluzione di: Luoghi comunitari di riposo, anche per senzatetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DORMITORI

Curiosità/Significato su: Luoghi comunitari di riposo, anche per senzatetto COVID-19 ( Polmonite di Wuhan) unica di SSE. La COVID-19 può diffondersi rapidamente nei rifugi dei senzatetto suggerendo per questo da parte del CDC di Atlanta che i fornitori di servizi 305 ' (31 768 parole) - 15:48, 30 ago 2021

