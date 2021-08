La definizione e la soluzione di: Il lunatico ce l'ha di umore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nessun pericolo... per te (categoria Album di Vasco Rossi) pena. “Marea”: la marea si alza e si abbassa come l’umore di un lunatico, va e viene come la memoria di un ubriaco, si allontana per un attimo e poi ritorna 19 ' (2 298 parole) - 10:09, 30 ago 2021